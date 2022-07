Titelverdediger Peter Wright na thriller uitgeschakeld in kwartfinales World Matchplay

Wright begon uitstekend aan de partij tegen Van den Bergh, een herhaling van de finale van vorig jaar. De openingsleg ging naar de Belg, maar het was de Schot die uitliep naar een 5-1 voorsprong. Daarna keerde het tij echter volledig. Snakebite vond de triples steeds moeizamer en ook de dubbels liepen niet meer. Van den Bergh, de nummer negen van de wereld en in 2020 winnaar van de World Matchplay, strafte bijna alles af en won maar liefst tien legs op rij: van 1-5 naar 11-5.



Met een zeer fraaie 140-finish (via triple 20, dubbel 20, dubbel 20) stopte Wright de opmars van The Dreammaker. Het was de aanzet tot de tweede comeback van de wedstrijd, deze keer van de tweevoudig wereldkampioen en nummer één van de wereld. Wright pakte een 13-12 voorsprong, maar nog altijd was het niet gedaan. Sterker, Van den Bergh kwam weer terug en zorgde voor de uitschakeling van de titelverdediger in de Winter Gardens in Blackpool: 16-14.