Titelverdediger Thiem mist US Open door polsblessure

Tweevoudig olympisch kampioen Sifan Hassan jaagt in Oregon op wereldre­cord op de 5000 meter

17 augustus Tweevoudig olympisch kampioene Sifan Hassan komt vrijdag bij de Prefontaine Classic in Eugene in de Amerikaanse staat Oregon weer in actie. Volgens de organisatie zal de Nederlandse atlete een poging gaan doen om het wereldrecord op de 5000 meter aan te vallen. Het is de eerste race voor Hassan sinds haar glorieuze deelname aan de Olympische Spelen in Tokio.