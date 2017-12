Titelverdediger Van de Zandschulp uitgeschakeld

Van de Zandschulp had vorig jaar verrassend de finale gewonnen van Robin Haase. Haase had daarvoor in de halve finale van Smit gewonnen.



De 37-jarige Smit treft zaterdag in de halve finale de winnaar van de partij tussen Ryan Nijboer en de 'lucky loser' die de plaats van de geblesseerde Tallon Griekspoor inneemt. Dat is volgens de tennisbond KNLTB of Justin Eleveld of Gijs Brouwer. De andere halve finale gaat tussen Robin Haase en Boy Westerhof.