Titelverdedigster Bertens onderuit in kwartfinale Neurenberg

Kiki Bertens kan een derde titel op rij bij het WTA-toernooi van Neurenberg vergeten. De 26-jarige Westlandse, in 2016 en 2017 winnares op het Duitse gravel, moest in de kwartfinale na een spannende driesetter met 7-5, 3-6 en 6-7 (3) buigen voor de Belgische Kirsten Flipkens.

In de vorige ronde had Bertens drie sets nodig tegen de Duitse Mona Barthel. Door aanhoudende regenval werd die wedstrijd meerdere keren uitgesteld en onderbroken. De kwartfinale tegen de 32-jarige Belgische moest daardoor ook een dag later gespeeld worden en werd ook een keer (kort) onderbroken door regendruppels.

Gedurende de hele wedstrijd liet Bertens weer zien over veel veerkracht en strijdlust te beschikken. In geslagen positie knokte de nummer achttien van de wereld zich telkens terug. In de tiebreak was de fut er echter uit en zag ze de nummer 69 doordringen tot de halve finale van het Duitse graveltoernooi wat Bertens zo goed ligt.