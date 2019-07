Toch punten voor Lewis Hamilton na straffen ‘Alfa's’

Lezerstour Tankink wint prominen­ten­lea­gue van Lezerstour dankzij ‘2 B’s’

23:34 ENSCHEDE - Bram Tankink heeft de Prominententour gewonnen, de subleague van de Lezerstour met bekende Tukkers. Zijn grootste concurrent Lieke Wevers had in de slotrit nog twee sprinterstroeven over om de uit Haaksbergen afkomstige oud-renner te passeren, maar slaagde daar niet in.