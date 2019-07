Toch punten voor Lewis Hamilton na straffen voor ‘Alfa's’

Slotrit prooi Ewan, Bernal (22) wint de Tour, Kruijswijk derde op eindpodium

21:40 Egan Bernal heeft op 22-jarige leeftijd, als eerste Colombiaan ooit, de Tour de France gewonnen. Zijn gele leiderstrui kwam in de slotrit naar Parijs vanzelfsprekend niet in gevaar. Steven Kruijswijk mocht Bernal en Bernal’s ploeggenoot Geraint Thomas vergezellen op het eindpodium: Kruijswijk eindigt als derde in deze Tour. De 21ste en laatste etappe werd gewonnen door Caleb Ewan.