Todt belooft onderzoek na horrorcrash Floersch

België geeft het helemaal weg in Zwitser­land

18 november België was vanavond met een 0-2 voorsprong in Luzern bijna zeker van een plek in de finaleronde van de Nations League, maar de nummer drie van het afgelopen WK gaf het daarna helemaal weg. Zwitserland kwam mede door een hattrick van spits Haris Seferovic terug tot 5-2 en doet daardoor in juni 2019 mee aan de finaleronde van de Nations League in Portugal.