Toekomst Dembélé nog onduidelijk, Nainggolan naar Internazionale

Het seizoen 2017-2018 zit erop. Alle aandacht gaat momenteel uit naar het WK in Rusland, maar ondertussen zijn clubs al druk bezig voor volgend seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Waar gaat Dembélé heen?

Nog meer nieuws uit België, waar het getouwtrek om Mousa Dembélé (oud-Willem II en AZ, nu Tottenham Hotspur) doorgaat. De 30-jarige middenvelder lijkt te vertrekken, maar waar hij heengaat is nog niet duidelijk. ,,Ik zeg niet dat ik nu Spurs ga verlaten", zegt hij tegen Het Laatste Nieuws. ,,Of dat ik blijf. Als ik weg ga, ga ik niet naar een andere Engelse club. Tottenham is mijn club", aldus Dembélé. Naar verluidt heeft Internazionale interesse, maar hij kan ook een lucratieve stap naar China of de Verenigde Staten maken.

Nainggolan van AS Roma naar Internazionale

Volgens Het Laatste Nieuws vertrekt Radja Nainggolan definitief van AS Roma naar Internazionale. De 30-jarige middenvelder zou 24 miljoen euro moeten kosten en bovendien zouden Davide Santon (27) en Nicolò Zaniolo (18) de omgekeerde weg bewandelen. Hij zou tot 2022 tekenen bij de club van Stefan de Vrij.

Volledig scherm © AFP

Faes naar KV Oostende

Wout Faes (20) heeft een nieuwe club gevonden. Hij was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Excelsior en het jaar ervoor bij sc Heerenveen. Faes, die nog onder contract stond bij Anderlecht, vertrekt naar KV Oostende.

Schenk naar Sparta

Volledig scherm Go Ahead Eagles-speler Xandro Schenk © pro shots Sparta Rotterdam heeft Xandro Schenk (25) vastgelegd. De linksbenige verdediger, die ook op het middenveld inzetbaar is, tekent voor twee seizoenen op Het Kasteel. ,,Na vijfenhalf jaar bij Go Ahead vond ik het tijd voor iets nieuws. Sparta meldde zich, na goede gesprekken kreeg ik een heel fijn gevoel bij de club. Het is mijn bedoeling Sparta’s verblijf in de Eerste Divisie zo kort mogelijk te maken. Op dit moment staat er al een erg goede selectie, waarmee we voor promotie gaan", aldus Schenk.



Henk Fraser, de nieuwe trainer van Sparta, kon eerder al verdediger Giliano Wijnaldum, spits Lars Veldwijk en doelman Tim Coremans verwelkomen.

Can ondergaat medische keuring

Emre Can is gearriveerd in Turijn. De 24-jarige Duitser ondergaat vandaag zijn medische keuring bij Juventus, waarna er een vijfjarig contract voor hem klaarligt. De transfer hing al lange tijd in de lucht. Can speelde sinds 2014 meer dan honderd wedstrijden voor Liverpool. Voor die tijd speelde hij nog in zijn thuisland voor Bayern München en Bayer Leverkusen.

Mourinho vraagt naar prijs Boateng

Volledig scherm © AP José Mourinho koopt bij Manchester United vrijwel elke transferperiode een centrale verdediger. Ook deze zomer moet er een versterking in de achterhoede komen. Volgens Manchester Evening News is Jerome Boateng een belangrijke optie. Bij Bayern München werd al navraag gedaan naar zijn vraagprijs. Het antwoord: een krappe 60 miljoen euro. Ook Toby Alderweireld staat op de verlanglijst van Mourinho.

Malcom niet naar Engeland, maar Italië

Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool: allemaal zaten ze achter de 21-jarige Braziliaan Malcom aan. Het toptalent van Bordeaux neigt nu echter voor de Engelse neuzen weggekaapt te worden door een Italiaanse club. Sky Italia meldt dat Internazionale de Braziliaan voor één seizoen zal huren, waarna hij volgend seizoen voor 31 miljoen euro definitief overgenomen kan worden.

Volledig scherm Malcom. © Getty Images

Ajax rond met Tadic

Dusan Tadic keert volgend seizoen mogelijk terug in de eredivisie. De 29-jarige Tadic is momenteel met Servië op het WK in Rusland, maar de clubleiding van Ajax is momenteel in Southampton om zijn transfer naar Amsterdam af te ronden.

De spectaculaire transfer zou Ajax zo'n 17,1 miljoen euro moeten kosten. Tadic zou al een mondeling akkoord hebben met Ajax. Er ligt een contract voor vier jaar klaar voor de Serviër.

Volledig scherm Dusan Tadic. © Getty Images

Torreira weg bij Sampdoria

Sampdoria ziet Lucas Torreira na het WK niet meer terug. Voorzitter Massimo Ferrero onthulde in het tv-programma Sport Italia dat hij een akkoord heeft bereikt met een club over een transfer van de 22-jarige middenvelder uit Uruguay. Sampdoria ontvangt volgens Ferrero zo'n 30 miljoen euro voor Torreira, die drie jaar geleden voor 3 miljoen overkwam van Pescara.



,,Wij kochten Lucas toen niemand in hem geloofde'', zei de excentrieke preses van Sampdoria. ,,We hebben gegokt en gewonnen. Nu gaat hij voor 30 miljoen euro weg.'' Ferrero wilde niet zeggen aan welke club hij de Uruguayaanse international heeft verkocht. Volgens Italiaanse media gaat het om Arsenal. Torreira is momenteel met Uruguay actief op het WK. In de gewonnen groepswedstrijden tegen Egypte en Saudi-Arabië (twee keer 1-0) mocht hij steeds invallen.