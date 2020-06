Toen de beste speler van het WK de schlemiel van de finale werd

Er is een hardnekkig voetbalfabeltje dat Dieter Eilts op het EK 1996 werd verkozen tot speler van het toernooi. Een verhaal dat richting het einde van een EK of WK telkens weer opduikt. Het is op zich ook een prima anekdote dat een oerdegelijke middenvelder van Werder Bremen het in zo’n prestigieuze verkiezing won van vedettes als Suker, Zidane en Gascoigne. Maar niet dus. De prijs was voor zijn landgenoot Matthias Sammer, ook niet bepaald een Lionel Messi, maar toch al beter dan Eilts.