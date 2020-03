Toernooizege Svitolina na marathonpartij

De toon werd meteen gezet in de eerste game. Bouzkova kreeg liefst zeven kansen op een vroege break, en brak uiteindelijk de opslag van haar als eerste geplaatste tegenstandster. Svitolina pakte de set wel, maar in de tweede was Bouzkova de baas. De Oekraïense mocht in de derde set bij 5-2 al serveren voor de wedstrijd, maar verloor toen opnieuw haar opslag. "Het was een ongelooflijk gevecht", zei Svitolina die de vijftiende toernooizege in haar loopbaan boekte. De laatste dateerde van het najaar van 2018.



Bouzkova was als negende geplaatst in de Mexicaanse stad. Beide speelsters zouden na hun finale afreizen naar Indian Wells, maar het toernooi in Californië werd op het laatste moment afgelast vanwege het coronavirus.