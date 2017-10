Toft Madsen klopt Bjerg en Castroviejo in Chrono des Nations

De Deen Martin Toft Madsen heeft in het Franse Les Herbiers de Chrono des Nations gewonnen. De 32-jarige coureur van Team Almeborg was in de strijd tegen de klok beter dan zijn landgenoot Mikkel Bjerg en de Spanjaard Jonathan Castroviejo, die tweede en derde werden.