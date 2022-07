Tom Beugelsdijk gaat driejarig contract tekenen bij ambitieus Helmond Sport

Niets staat een transfer van Tom Beugelsdijk (31) naar Helmond Sport nog in de weg. De centrale verdediger is al gekeurd in het Elkerliek Ziekenhuis en tekent waarschijnlijk een contract voor drie seizoenen op De Braak. Daarmee is hij na Peter van Ooijen de tweede grote aanwinst van deze week voor Helmond Sport.

Helmond Sport was al een tijdje in gesprek met Beugelsdijk, die ook op de interesse van RKC kon rekenen. De onderhandelingen kwamen in het begin van deze week in een stroomversnelling; Beugelsdijk raakte eerder al overtuigd van de hyperambitieuze plannen van Helmond Sport, dat dit seizoen al de play-offs wil halen en over drie jaar wil promoveren. Beugelsdijk is - met 232 eredivisieduels op zak - een belangrijke pijler in die plannen.

De verdediger komt over van Sparta, waar zijn aflopende contract niet werd verlengd. Dat had niet te maken met de straf die Beugelsdijk aan het begin deze maand kreeg opgelegd vanwege het gokken op duels in de eredivisie en het bekertoernooi. Het is verboden om op wedstrijden te gokken in de competitie waarin de speler zelf speelt, daarom is Beugelsdijk de eerste drie duels van het nieuwe seizoen - waaronder tegen FC Eindhoven - geschorst.

Eerherstel

Eerder deed de politie ook onderzoek naar matchfixing door Beugelsdijk, maar dat werd niet bewezen. Helmond Sport gunt de verdediger daarom een kans op eerherstel. Beugelsdijk vindt zichzelf ook wel passen bij de stad, die een ‘rauw randje heeft.’ Het is de verwachting dat de verdediger op de Open Dag van zaterdag gepresenteerd zal worden.

Beugelsdijk speelde naast zijn 232 wedstrijden in de eredivisie ook al 55 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en 25 duels in de 2. Bundesliga. De 1,92 meter lange verdediger kwam uit voor ADO Den Haag (191 duels), FC Dordrecht (58 duels), FSV Frankfurt (27 duels) en Sparta Rotterdam (58 duels).

Beugelsdijk wordt voor Helmond Sport al de dertiende speler die transfervrij naar de club komt deze zomer. Eerder kwamen onder meer middenvelder Elmo Lieftink (De Graafschap), centrumverdediger Daniël Breedijk (Almere City), rechtsback Bram van Vlerken (Almere City), linksbuiten Peter van Ooijen (FC Emmen) en aanvaller Martijn Kaars (FC Volendam) al naar De Braak.