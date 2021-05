Tom Dumoulin genoot van wielerpauze: ‘Ik heb van alles gedaan, behalve comazuipen’

Podcast In Het Wiel Tom Dumoulin over rentree: ‘Ik had een hekel aan mijn fiets gekregen, maar de liefde is terug’

16:25 Na vier maanden bezinning is Tom Dumoulin terug. Hij houdt weer van zijn fiets. De tijdrit op de Olympische Spelen in Tokio is nu zijn grote doel. ,,Dit is wel een gok, maar daardoor niet minder leuk. Angst is een slechte raadgever.’’