Tom Dumoulin kiest Giro als hoofddoel voor 2019

Mogelijk daarna TourVanaf een balkonnetje in Spanje sprak Tom Dumoulin een boodschap in op zijn telefoon, die door zijn ploeg op vanmorgen werd verspreid. Hét doel van 2019 wordt tóch de Giro d’Italia.

Door Thijs Zonneveld



Eigenlijk was de beslissing al genomen. Het zou de Tour de France worden, in 2019. Hij zou er zijn hele seizoen omheen bouwen, zijn ploeg ook. Het was de logica zelve. Omdat hij de Giro al eens had gewonnen. Maar vooral: omdat hij in de Tour van 2018 zó goed bergop reed dat hij zichzelf ook verraste. Uit Frankrijk nam hij afgelopen zomer het besef mee dat hij de Tour óók zou kunnen winnen als het parcours niet volledig op zijn maat gesneden was.

Motivatie Dumoulin

,,We hebben er lang over gesproken: het hoofddoel is de Giro. We hebben lang gedacht aan de Tour, maar de Giro heeft zo’n mooi parcours komend jaar. Ik houd van het land, ik houd van de koers. Het is zeer goed mogelijk dat ik ook de Tour rijd, net als afgelopen jaar, maar dat is nog niet beslist. Dat zien we na de Giro. Maar de kans is groot.’’

Maar toen het parcours van de Tour van 2019 werd gepresenteerd, eind oktober, sloeg de twijfel toch toe. Tourorganisatie ASO heeft een parcours uitgetekend waarvan Dumoulin een rolberoerte kreeg. Nauwelijks individuele tijdritkilometers en zó veel zware bergetappes - waarvan een flink aantal op grote hoogte - dat de klimmers een groot voordeel hebben op de tijdrijders. Het moet voor Dumoulin hebben gevoeld alsof ze hem zijn grootste wapen, de tijdrit, uit handen sloegen.



Nee, dan de Giro. Die rolden een paar weken later een roze loper voor hem uit. Het parcours is, met drie heuvelachtige individuele tijdritten, een natte droom voor een tijdrijder als Dumoulin. Hij kan er minuten voorsprong pakken op zijn directe concurrenten, net als in de door hem gewonnen Giro van 2017.

De twijfel van Dumoulin sijpelde langzaam maar zeker door in de ploeg. In een korte videoboodschap vanaf een balkonnetje in Spanje spreekt Dumoulin van een proces dat weken duurde. Ja, de Tour is nog nét een stapje hoger dan de Giro – en die heeft hij al gewonnen. Maar wat kies je als de kans om de Giro te winnen zó veel groter is dan de kans om de Tour te winnen? Is het zonde om een kleine kans op een Tourzege te laten liggen? Of is het juist zonde als je de Giro links laat liggen terwijl je weet dat je een unieke kans krijgt om ‘m nóg eens te winnen?

Luister ook naar de nieuwste Wielerpodcast In Het Wiel waarin Thijs Zonneveld terugblikt op het afgelopen wielerjaar. Of luister op Spotify .

De keuze is uiteindelijk op de Giro gevallen – die ronde wordt ,,the main focus” van 2019. Het is een keuze van de ratio en niet zozeer van de hoop. Cijfers en kansberekening gaan bij Dumoulin en Sunweb nu eenmaal vóór rijden en zien waar je uitkomt. Ze hebben gekozen voor de ronde waarin hij het meeste kans maakt om te winnen.

Enquete poll Tom Dumoulin maakt met de Giro een verstandige keuze Ja, in Italië heeft hij de meeste kans op de eindzege

Nee, de Tour de France is veel specialer Tom Dumoulin maakt met de Giro een verstandige keuze Ja, in Italië heeft hij de meeste kans op de eindzege (96%)

Nee, de Tour de France is veel specialer (4%) Maar Dumoulin zegt in zijn videoboodschap dat hij ná de Giro waarschijnlijk óók de Tour rijdt, voor het klassement. Dat is opvallend. Hij deed het vorig jaar ook al, de Tour zien als een soort bonusrondje. Hij reed de Giro, keek hoe hij zich voelde, en besloot daarna de Tour eraan vast te plakken. Hij werd twee keer tweede, ook al haalde hij in de Tour niet meer zijn beste niveau – zo bleek uit de vermogensgegevens die hij deelde met AD Sportwereld.



Maar waar er vorig jaar nog bijna zes weken tussen de Giro en de Tour zaten vanwege het WK Voetbal in Frankrijk, zijn dat er in 2019 nog maar net iets meer dan vier. Hoe moet je in die vier weken herstellen van een grote ronde én de Tour voorbereiden? Wanneer moet je dan op hoogtestage?