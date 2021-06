Tom Dumoulin net buiten podium in klimtijdrit Ronde van Zwitserland, Urán oppermachtig

,,Maar het is duidelijk nog niet goed genoeg om mee te doen om de prijzen op de Olympische Spelen. Ik word wel beter deze week, dat is positief nieuws”, aldus de Girowinnaar van 2017. ,,In de laatste kilometer van de klim blies ik mezelf wel wat op. Daarna ging het even moeizaam in de afdaling.”



Julian Alaphillipe (Deceuninck-Quick Step) werd op 40 tellen van de oppermachtige Urán tweede. De Franse wereldkampioen stapt zondag echter niet op in de slotrit om bij de geboorte van zijn kind te kunnen zijn.



Klassementsleider Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) reed ook een sterke klimtijdrit. Hij finishte net als thuisrijder Gino Mäder op 54 seconden van dagwinnaar Urán als derde in de daguitslag en blijft drager van de gele leiderstrui met nog één etappe te gaan. Wout Poels werd elfde in de rit tegen de klok, op 1'14 van Urán.