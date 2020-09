Tom Dumoulin start toch in de Waalse Pijl

Tweede Bundesliga HSV dankzij Terodde alleen bovenaan na bizarre avond in Paderborn

8:41 Aanwinst Simon Terodde is voorlopig goud waard voor HSV. De 32-jarige spits van de Hamburgers was gisteravond opnieuw twee keer trefzeker voor de Hamburgers die dankzij een spectaculaire 4-3 zege bij Paderborn koploper zijn in de Tweede Bundesliga.