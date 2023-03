De Limburger, die in 2017 de Giro d’Italia en het WK tijdrijden op zijn naam schreef, weet in grote lijnen bij welke koersen hij gaat aanschuiven. ,,Ik ga de voorjaarsklassiekers doen, zoals de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. En ik zal voor een week of twee in de Tour zijn.”

Dumoulin zal zowel in live-uitzendingen aan de finish van wedstrijden zijn analyse geven, als aan tafel zitten in De Avondetappe, meldt de NOS.

Dumoulin is op 30 april ook te zien in Carré in Amsterdam in een speciale theatervoorstelling van de AD podcast In het Wiel met Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam.