Tom Dumoulin zoekt de druk nu zelf op

Door Thijs Zonneveld



Maar Het Grote Speculeren is nu definitief voorbij: Sunweb heeft bevestigd dat Dumoulin komend seizoen de Giro d’Italia rijdt. En – die beslissing valt ná de Giro – misschien ook nog wel de Tour de France. Verschillende bronnen bevestigen dat hij in ieder geval al enige tijd aan de combinatie Giro-Tour denkt – maar het lijkt op voorhand te veel gevraagd om ze allebei voor het klassement te rijden.



Dumoulin wist zelf al weken geleden dat hij in 2018 opnieuw naar de Giro trekt. Al vóór de presentatie in november kende hij het parcours. En dat ligt hem aanmerkelijk beter dan het parcours van de Tour. In de Giro is de verhouding individuele tijdritkilometers versus bergetappes aanmerkelijk gunstiger dan in de Tour. Waar het tweede deel van de Tour veel weg heeft van één grote bergetappe met miljoenmiljard hoogtemeters, daar valt het in de Giro relatief mee. Een aantal bergetappes van de Giro 2018 zijn Dumoulin zelfs op het lijf geschreven, met een relatief makkelijke aanloop en één berg in de finale. Het doet denken aan de etappes naar Blockhaus, de Etna en Oropa, waar Dumoulin in 2017 niet of nauwelijks onderdeed voor de beste klimmers.