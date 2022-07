Tom Veelers verwacht dat Pogacar nog toeslaat

Na het beëindigen van zijn sportieve carrière is voormalig profrenner Tom Veelers altijd verbonden gebleven aan het wielrennen. Zo is hij als analist te horen bij Radio Tour de France en voorafgaand aan de Ronde van Frankrijk blikte hij in deze krant vooruit op de Tour in het algemeen en de Lezerstour in het bijzonder. Hoe kijkt hij terug op de eerste weken van de Tour? En wat verwacht hij van de laatste week?

„Het is spannend in het klassement en het niveau ligt heel hoog”, aldus de 34-jarige Twentse oud-prof. „Door de jaren heen is het niveau telkens omhoog gegaan en de jongens die nu op de fiets zitten tillen dat niveau nog hoger. Dat is heel knap en mooi ook om te zien. De ontwikkelingen blijven doorgaan.”

Michael Matthews, die vooral bekend staat als sprinter, won op indrukwekkende wijze de veertiende etappe. De Australische renner reed in de slotklim knap weg bij Alberto Bettiol om vervolgens onbedreigd als eerste over de streep te komen. „Als sprinter moet je steeds meer allround zijn. En je moet toch die bergen over, dus als sprinter moet je daar ook beter voor getraind zijn. Je kunt dan alleen niet voorkomen dat je bij het optrainen ook iets aan snelheid inlevert.”

Voor de Lezerstour tipte Veelers onder andere Michael Woods, die een garantie zou zijn voor een top-10 klassering in het algemeen klassement. In de zestiende etappe eindigde hij dinsdag als derde, maar in het klassement is hij nog ver verwijderd van de top. „Woods kwam in de negende etappe hard ten val en dat heeft grote impact gehad. Een renner is dan te gehavend om nog een rol van betekenis te spelen. Daniel Felipe Martinez was bijvoorbeeld een paar dagen ziek. Het zijn dingen waar die jongens tegenaan kunnen lopen.”

Denen vallen op

In positieve zin vielen hem renners als Peter Sagan en Magnus Cort op. „De Denen doen het deze Tour erg goed. Dat zie je aan Cort, maar ook aan Jonas Vingegaard en Mads Pedersen. Ze willen voor zichzelf kansen grijpen en elkaar naar een hoger niveau brengen. Dat doen ze goed. In Denemarken en ook Noorwegen zit veel wielertalent.”

„Sagan valt mij ook zeker niet tegen”, vervolgt Veelers. „In het voorjaar heeft hij niet zoveel gepresteerd, maar in de sprint doet hij wel mee. Andere jongens, zoals Dylan Groenwegen en Fabio Jakobsen, zijn beter op het moment, maar Sagan zit er vaak kort bij.”

De strijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar is allesbehalve beslist. Toch verwacht Veelers dat Pogacar aan het langste eind trekt. „Het kan nog alle kanten op en veel renners hebben in de eerste twee weken wel een jasje of zelfs twee uitgedaan. De zeventiende en achttiende etappe op woensdag en donderdag worden de sleuteletappes. Persoonlijk denk ik dat Pogacar sterker is en meer allround. Het is ook afwachten hoe Vingegaard de laatste week gaat verteren. Het ligt hoe dan ook heel dicht bij elkaar.”

Koppositie In de lezerstour heeft Karin Pot-Evering na de 16de etappe de koppositie weer overgenomen van Job Berkhout. Berkhout viel terug naar de tweede plek, waar hij op de hielen wordt gezeten door Joeri Bonke. Karin Pot-Evering, de nieuwe drager van de gele trui, verzamelde tot nu toe 4.519 punten. Berkhout noteert 4.513 punten, gevolgd door Bonke met 4.506 punten. De dagzege ging dinsdagmiddag naar Nick Evertzen. Laatste kans om te wisselen Let op: tot aan de start van de 17de etappe (woensdag 20 juli) is het nog mogelijk om te wisselen in de Lezerstour. Een wissel telt alleen mee voor de eerstvolgende etappe als deze wissel vijf minuten voor aanvang van de betreffende etappe gedaan is. Er kan overigens maximaal 5 keer worden gewisseld tijdens de Lezerstour. Wil je nog een wissel toepassen, doe het dan snel!

