Tomic geeft partij weg na bizarre onderhandse opslag

Het moment past naadloos in het dramatische seizoen van Tomic. De Australiër - ooit nummer 17 van de wereld - kampt al het hele jaar met vormverlies en mentale problemen. Na zijn uitschakeling op Wimbledon zei Tomic dat hij zich had verveeld op de baan. Een maand later zorgde hij opnieuw voor opschudding door in een interview te verklaren dat hij eigenlijk helemaal niet houdt van zijn sport en vaak op halve kracht speelt. ,,Wie zou geen baan willen hebben waarin hij zich maar voor 50 procent inzet en miljoenen verdient?"