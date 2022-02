Toon Aerts op non-actief na positieve test: ‘Ben mijn hele carrière tegen enige vorm van doping’

Bondscoach Coopmans na mislukte missie ploegenach­ter­vol­ging: ‘Hier ben ik dagen ziek van’

Bondscoach Jan Coopmans had een gouden missie met de achtervolgingsploegen, maar in Peking kwam het er totaal niet uit. De vrouwen moesten het doen met een bronzen medaille, voor de mannen zat er zelfs niet meer in dan een vierde plaats. ,,Dit valt rauw op mijn dak, hier ben ik een paar dagen ziek van.”

