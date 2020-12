Top 5 eigen goals: van een volley in de kruising tot vlaag van verstandsverbijstering

Het overkomt grote spelers als Robin van Persie in Oranje of Franco Baresi bij AC Milan. Het overvalt de doorsnee-prof, zoals Bryan Smeets bij De Graafschap. Het eigen doelpunt. Dat is de ultieme ramp voor de voetballer.

Kevin Bukusu, 19 jaar pas, is nu de schlemiel. De eigen goal van de NEC’er tegen FC Den Bosch van zondagmiddag is een klassieker. Heerlijke langzaam hobbelt de bal in een leeg doel. Keeper Norbert Alblas grabbelt vertwijfeld rond. Dat maakt de dramatiek compleet.



Bukusu baalt van zijn flater. Hij zal er nog vaak aan herinnerd worden. Wellicht dat hij later dan kan lachen om zijn ketser. Een top 5 met eigen doelpunten.

1. Andrés Escobar

De meest beroemde eigen goal ooit. Op het WK van 1994 werkt Andrés Escobar in de wedstrijd tegen de VS de bal in eigen doel. Colombia verliest met 2-1 en wordt vroeg op het toernooi uitgeschakeld. Escobar wordt ook geëlimineerd. Hij wordt bij terugkomst in eigen land doodgeschoten.

2. Michel Valke

Een klassieker in Oranje. Michel Valke schiet op 14 november 1984 de bal na een voorzet van Oostenrijker Kurt Jara keihard onderkant lat in eigen doel. Oranje verliest zo met 1-0 en mist later het WK in Mexico. Valke is een sierlijke linkspoot. Hij komt tot 16 interlands en die ene goal. Hij wordt altijd weer aan dat moment herinnerd (nu dus ook).

3. Marko Vejinovic

Een bal strak in de kruising. Met een volley. De voetballer droomt er van. Maar Marko Vejinovic lukt dat ook, in december 2012. Alleen: hij maakt zijn beauty voor Heracles tegen Groningen. En hij is Heraclied.

4. Fankaty Dabo

Als we dan toch in Groningen zijn: Fankaty Dabo kan alles nog veel beter. De Engelsman gaat in 2017 in het shirt van Vitesse de wereld over na een hilarische eigen goal. De Brit schiet de bal vanaf de middenlijn met een boog over doelman Jeroen Houwen. Het mooie hier is: Houwen kan de bal pakken, stompen of tegenhouden. Maar de keeper laat de bal gaan. ,,Een terugspeelbal mag ik niet pakken”, zegt hij.

5. Sven van Beek

Feyenoorder Sven van Beek is de Nederlands recordhouder eigen doelpunten. Hij staat op zes in de eredivisie. Ook Daan Schrijvers (NAC, DWS en PSV) en de Braziliaanse Spartaan Reginaldo de Santana - voetbalnaam Marilia - komen tot zes eigen goals, maar zij hebben er meer wedstrijden voor nodig gehad.

