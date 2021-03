Top 8 sporters in reclames: van roken en anti-roken tot pindakaas en kwark

NBA Veertiende nederlaag op rij voor Houston Rockets

8:39 De serie nederlagen van Houston Rockets in de NBA houdt aan. De ploeg uit Texas ging ook in de uitwedstrijd tegen Sacramento Kings onderuit: 125-105. Voor de Rockets was het de veertiende nederlaag op rij. De’Aaron Fox was de uitblinker bij de thuisclub met 30 punten, 7 rebounds en 9 assists.