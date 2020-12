Top van de tenniswereld heeft zich ingeschreven voor Australian Open

De Nederlandse nummer negen van de wereld kondigde eerder deze week al aan dat ze zo goed van de operatie aan haar achillespees herstelt, dat ze mogelijk toch kan meedoen aan de Australian Open. ,,Ik loop een paar weken voor op schema", zei ze bij FOX Sports.



De Australian Open is door de coronapandemie met drie weken opgeschoven en begint nu op 8 februari. De deelnemers moeten bij aankomst in Australië veertien dagen in quarantaine, waarbij ze vijf uur per dag mogen trainen en voortdurend getest worden op het virus.

Anders dan anders

,,We kijken ernaar uit om 's werelds beste spelers te verwelkomen in Melbourne voor wat een spectaculaire Australian Open belooft te worden", zei toernooidirecteur Craig Tiley. ,,Het toernooi ziet er een beetje anders dan voorgaande jaren, maar de veiligheid van iedereen staat bij ons voorop. We kunnen ​​zeer veilige wedstrijden organiseren en de spelers weer de beleving geven om voor een publiek te strijden, iets wat ze het grootste deel van dit jaar hebben gemist."

Novak Djokovic, inmiddels achtvoudig winnaar in Melbourne, en Sofia Kenin verdedigen hun titels in de Australian Open. Djokovic is ook de nummer 1 op de wereldranglijst, Kenin staat vierde bij de vrouwen. De Australische Ashleigh Barty zal als aanvoerster van de wereldranglijst als eerste geplaatst zijn.

Volledig scherm Roger Federer en Novak Djokovic in actie in de Rod Laver Arena. © AP