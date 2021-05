Top van Heracles op tribune in eerste divisie, maar scout FC Twente daar wel?

VUELTA NAAR UTRECHT Het is officieel: Ronde van Spanje start in 2022 in Nederland (en Utrecht heeft de eerste etappe)

9:30 De Ronde van Spanje komt alsnog naar Nederland. De start van de wielerwedstrijd is volgend jaar in Utrecht, ook zijn er enkele etappes in Noord-Brabant. Het evenement zou eigenlijk in 2020 gehouden worden, maar kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan.