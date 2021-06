Topatleten te gast in speciale jubileumshow van 40e FBK Games

vanaf 15.00 uurHENGELO - Het FBK Stadion in Hengelo staat aankomende zondag 6 juni na een jaar afwezigheid weer in het teken van de FBK Games. Een speciale editie bovendien: het is de veertigste! Vanwege dat jubileum is er deze vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur een live uitzending, waarin topatleten als Dafne Schippers en Sifan Hassan te gast zijn.

Ook andere (oud-)atleten met een verleden op het grootste atletiek-evenement van Nederland, dat elk jaar in Hengelo wordt gehouden, maken hun opwachting in de uitzending. Zo neemt Haile Gebrselassie de kijkers terug in de tijd dat hij vier wereldrecords in Hengelo liep. Ook wordt contact gelegd met de Brit Sebastian Coe, de directeur van atletiekfederatie World Athletics die naar de toekomst van de sport kijkt.

De uitzending begint om 15.00 uur en is te zien op fbkgames.nl.

FBK Games zondag de hele middag live te volgen

Vanwege de coronamaatregelen is er zondag beperkt publiek aanwezig in het FBK Stadion in Hengelo. Maar niemand hoeft de veertigste FBK Games te missen. De organisatie komt met een live-uitzending rondom de wedstrijden, waarin alle disciplines en Nederlandse atleten de hele dag vanuit je eigen huis of tuin te volgen zijn.

Via de live-stream krijg je een kijkje achter de schermen met exclusieve interviews en beelden vanuit call room, het FBK-stadion en de warming up area. Via een groot scherm op de tribune verbinden we de atleten in het stadion met jou als fan thuis. Zo kun jij je favoriete atleet vanuit huis aanmoedigen!

Het complete programma van de uitzending van zondag is te vinden via de website van de FBK Games. Vooraf aanmelden voor het second screen event is verplicht.

Welke Nederlanders komen er tijdens de FBK Games in actie? 15:04 uur Polsstokhoogspringen met Armand Duplantis (SWE) en Menno Vloon (NED)

15:10 uur 10.000m vrouwen met Sifan Hassan (NED), Daisy Cherotich (KEN)

15:50 uur 200m mannen met Churandy Martina (NED)

15:56 uur 800m mannen met Tony van Diepen (NED) 16:13 uur Discuswerpen vrouwen met Sandra Perkovic (CRO)

16:23 uur 800m vrouwen met Halima Nakaayi (UGA), Laura Muir (GBR)

16:39 uur 400m mannen met Liemarvin Bonevacia (NED)

16:47 uur 400m vrouwen met Lieke Klaver (NED), Lisanne de Witte (NED) 17:08 uur 100m vrouwen met Dafne Schippers (NED), Dina Asher-Smit (GBR), Blessing Okagbare (NGR), Jamile Samuel (NED), Naomi Sedney (NED), N’Ketia Seedo (NED)

17:25 uur 400m horden met Femke Bol (NED)

