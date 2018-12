Topclubs willen Militao, Barcelona huurt Murillo van Valencia

Over een kleine twee weken opent de winterse transferperiode, maar al ver voor 1 januari is het spel op de wagen. Mis in onze dagelijkse rubriek TransferTalk tot en met de laatste dag van januari niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Éder Militão in belangstelling van grootmachten

De Braziliaanse verdediger Éder Militão (20) maakt dit seizoen indruk bij FC Porto en wordt volgens de Portugese sportkrant A Bola gevolgd door twee Europese grootmachten. Zowel Real Madrid als Manchester United zouden bereid zijn om 50 miljoen euro neer te leggen voor Militão. De talentvolle verdediger heeft in zijn contract een clausule waarin staat dat hij voor dat bedrag mag vertrekken. Militão maakte afgelopen zomer voor 4 miljoen euro de overstap van São Paulo naar Porto.

Huurtransfer Murillo naar Barcelona al afgerond

De geruchten kwamen vanmiddag al los, maar FC Barcelona heeft snel gehandeld. De Colombiaanse verdediger Jeison Murillo (26) komt op huurbasis over van Valencia. Bovendien heeft Barça een optie tot koop van 25 miljoen euro bedongen. Bij Valencia speelde Murillo dit seizoen pas drie wedstrijden in alle competities, nadat hij afgelopen zomer voor 12 miljoen euro overkwam van Internazionale. FC Barcelona was al een tijdje op zoek naar een extra verdediger. Gerard Piqué, Clément Lenglet, Samuel Umtiti en Thomas Vermaelen zijn dit seizoen blessuregevoelig.

Alex Sandro tot 2023 bij Juventus

Alex Sandro heeft zijn contract bij Juventus opengebroken en verlengd tot de zomer van 2023. De Braziliaanse verdediger tekende in 2015 een vijfjarig contract, toen hij overkwam van Porto. Sindsdien speelde geen verdediger van de Oude Dame meer duels dan Sandro, die bovendien met achttien assists in 134 wedstrijden zeer waardevol was. Hij maakte ook nog eens negen doelpunten.

‘FC Barcelona haalt Murillo van Valencia’

Volledig scherm Denzel Dumfries in duel met Jeison Murillo. © Pim Ras Fotografie FC Barcelona heeft Jeison Murillo zo goed als binnen. De Colombiaanse centrumverdediger komt over van Valencia en wordt gehuurd voor een half jaar, melden Spaanse media. FC Barcelona maakte 2 miljoen euro over naar Valencia. Daarmee hebben ze niet alleen de beschikking over Murillo voor zes maanden, maar ook mogen zij als eerste beslissen of ze de back in de zomer definitief overnemen. Dan moet er wel nog een som van 25 miljoen euro worden betaald.



In de achterste linie van de Catalaanse club zit trainer Ernesto Valverde met personele problemen. Samuel Umtiti en Thomas Vermaelen kampen met blessures. De 26-jarige Murillo speelde eerder voor Udinese, Granada en Internazionale. Valencia betaalde 12 miljoen euro aan Inter voor de 27-voudig international van Colombia. Na een jaar kan Valencia het dubbele ontvangen voor Murillo.

Miedema verlengt contract bij Arsenal

Volledig scherm Vivianne Miedema haalt uit namens Arsenal. © Getty Images Vivianne Miedema heeft haar contract bij Arsenal verlengd. De Londense club meldt op de website dat de aanvalster van Oranje ,,haar toekomst aan de club verbonden heeft.’' De duur van haar nieuwe verbintenis werd niet bekendgemaakt. Miedema (22) kwam in de zomer van 2017 over van Bayern München. Sindsdien kwam ze tot 34 optredens in het Arsenal-shirt, waarin ze al 29 doelpunten maakte. Dit seizoen produceerde Miedema al drie hattricks. ,,Vivianne is een fantastische aanvalster, een van de beste in het vrouwenvoetbal. Ze kan uit de moeilijkste posities scoren. We zijn blij met haar contractverlenging’', zei trainer Joe Montemurro. Miedema zelf zei zich goed te voelen in Londen: ,,De richting die de club in wil, bevalt me.’’

Doelman Areola langer bij PSG

Paris Saint-Germain heeft het contract van de talentvolle doelman Alphonse Areola verlengd tot medio 2023. De 25-jarige Fransman, die dit seizoen de eerste keeper is bij PSG, zette donderdag zijn handtekening onder de verbeterde verbintenis. Areola kent dit seizoen zijn doorbraak. In september maakte hij zijn debuut onder de lat bij Frankrijk, in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Drie dagen later stond Areola ook in het doel tegen Oranje (2-1 winst).

Volledig scherm Alphonse Areola met zijn teamgenoot/concurrent Gianluigi Buffon. © Getty Images Areola is al sinds 2006 verbonden aan de Parijse topclub. Hij doorliep daar de jeugdopleiding en tekende op 16-jarige leeftijd zijn eerste profcontract. Inmiddels heeft hij in totaal 85 wedstrijden gekeept voor PSG. Ondanks de komst van de Italiaanse veteraan Gianluigi Buffon is Areola de eerste keus van trainer Thomas Tüchel. Buffon keept zijn wedstrijden in de Champions League.

Hernández kan recordaankoop Bayern worden

Bayern München wil zich versterken met Lucas Hernández. Volgens het Spaanse Marca zou de club het recordbedrag van 80 miljoen euro over hebben voor de verdediger van Atlético Madrid. Het is de bedoeling dat de 22-jarige Fransman in de winterstop naar München komt, waar een vierjarig contract voor hem klaar ligt.

Hernández zou daarmee de duurste Bayern-speler ooit worden. Dat is nu nog de Fransman Corentin Tolisso voor wie de Duitse Rekordmeister vorig jaar zomer 41,5 miljoen euro betaalde.

Mats Hummels naar Londen?

Het gerucht dat Mats Hummels naar de Premier League verkast wordt door Bayern München met klem ontkend. De zaakwaarnemer van de verdediger onderhandelt volgens Bild met Chelsea en Tottenham Hotspur. ,,Klopt niet’’, zegt Bayern-baas Karl-Heinz Rummenigge. ,,Mats zal zeker in de tweede competitiehelft bij ons spelen.’’

United wil Alderweireld en Costa

Ole Gunnar Solskjaer, de interim-coach van Manchester United mag deze winter 50 miljoen pond (ruim 55 miljoen euro) besteden om zijn selectie te versterken. Douglas Costa (Juventus) en ex-Ajacied Toby Alderweireld staan bovenaan het verlanglijstje bij de huidige nummer zes van de Premier League.

Isimat in beeld bij Besiktas

Besiktas is een van de clubs die heeft in Nicolas Isimat-Mirin. De 27-jarige Fransman is op dit moment bankzitter bij PSV, waar zijn contract aan het einde van het seizoen afloopt. De Turken zouden in de komende winterse transferperiode nog niet door willen pakken, maar Isimat pas komende zomer willen inlijven. Besiktas was ook vorige zomer al geïnteresseerd en toen ging een overgang uiteindelijk niet door.