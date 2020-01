Topdag voor Mandervener Huzink in Dakar

Met die prestatie is Huzink in de negende rit van de woestijnrally in Saoedi-Arabië de beste Nederlander. De achterstand van de Twentse truckbestuurder was 9.58 minuten op ritwinnaar Andrei Karginov. Met zijn vijfde etappezege verstevigde de Rus zijn leidende positie in het klassement.

Na veel mechanische pech, gepaard gaande met tijdverlies, is Huzink er eindelijk in geslaagd een goed optreden in deze Dakar Rally te kunnen verzorgen. Vooraf was het doel een plek in de top5 van het algemeen klassement, maar die doelstelling kon al tijdens de openingsrit in de prullenmand. Vervolgens raakte Huzink ook nog eens zijn monteur kwijt en zit hij enkel met zijn navigator in de cabine.