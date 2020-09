Toppaard Monaco (29) van broers Schröder overleden

Lezerstour Venturini maakt verschil voor Lezerstour-dagwinnaar Hooge Venterink

2 september We hebben een nieuwe koploper in het algemeen klassement van de Lezerstour. Nienke pakt de leiding over van Jelte de Haan, die naar een derde plaats zakt. Dagsucces was er voor meneer of mevrouw Hooge Venterink, die de top negen van etappe 5 in zijn of haar team had.