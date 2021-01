Toppaard Zypria langer onder zadel van Markelose springruiter Greve

Met de eigenaren van de merrie uit 2007 is overeengekomen dat het paard ook in 2021 beschikbaar is voor TeamNL. Springruiter Willem Greve (37) en Zypria S vormen een combinatie die in het olympisch kader van de KNHS is opgenomen. Dat betekent dat de twee kans maken op deelname aan internationale kampioenschappen en landenwedstrijden.

Enige Twentse springruiter

In de nationale kaders van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) zitten de beste combinaties, die begeleiding krijgen van de bondscoach en geselecteerd kunnen worden voor de grote wedstrijden. Greve is momenteel de enige Twentse springruiter in het olympisch kader van bondscoach Rob Ehrens.

Greve maakte al eerder deel uit van het olympisch kader, in de aanloop naar de Spelen van Rio de Janeiro. Dat was met zijn eigen hengst Carambole N.O.P. Met Zypria S was Greve in 2019 als enige springruiter van de Nederlandse equipe tweemaal foutloos in de finale van de Nations Cup in Barcelona. Tijdens de landenwedstrijd van CSI Twente was de combinatie ook op dreef en werd Nederland tweede. In de Grote Prijs van het viersterrenconcours Jumping Indoor Maastricht eindigden Greve en Zypria als vierde.

Paradressuur

Bij de paradressuur zijn er voor komend jaar geen veranderingen. De contracten met de eigenaren van de vijf eerder vastgelegde paarden zijn allen verlengd. Dat betekent onder meer dat Alphaville N.O.P van de Hellendoornse ruiter Frank Hosmar ook voor TeamNL beschikbaar blijft.