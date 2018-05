Topscorer Jupiler League volgt vriendin Tess Wester naar Denemarken

Voor Lieder was concrete interesse van diverse clubs in binnen- en buitenland, maar mede vanwege zijn relatie met de in Denemarken actieve handbalster Tess Wester heeft de goaltjesdief bewust gekozen voor deze stap. Bij Sønderjyske wordt de aanvaller ploeggenoot van Kees Luijck en vroegere eredivisie-spelers Nikki Zimling en Simon Poulsen.



Lieder schreef afgelopen seizoen geschiedenis door de tweede competitietopscorer in dienst van FC Eindhoven te worden. Zijn voorganger, Cees Schapendonk, scoorde 24 goals in seizoen 1978-1979. Lieder had met 30 doelpunten geen enkele concurrentie in de strijd om de Gouden Stier.