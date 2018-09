Toptalent Ackermann snelste in Brussels Cycling Classic

Door de valpartij in de laatste rechte lijn, waardoor topfavoriet én titelverdediger Arnaud Démare niet mee kon sprinten, was snel duidelijk dat Ackermann mocht juichen in Brussel. De 24-jarige Duitse kampioen had snel na de val een gaatje en hield het vol tot aan de streep. Jasper Stuyven (Trek Segafredo) werd tweede op gepaste afstand, voor Thomas Boudat.



Voordat de massasprint tot stand kwam probeerde meerdere renners een groepssprint te voorkomen. Onder andere Oliver Naesen waagde een poging, maar een massasprint bleek onafwendbaar. Nederlandse hoop Fabio Jakobsen kon geen topnotering behalen.



De Brussels Cycling Classic is de voortzetting van de wielerkoers Parijs-Brussel en eindigt de laatste jaren meestal in een massasprint. In 2016 won Tom Boonen.