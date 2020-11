Toptalent Sinner wint in Sofia en is jongste winnaar ATP-toernooi sinds 2008

Jannik Sinner heeft in Sofia zijn allereerste ATP-toernooi gewonnen. De 19-jarige Italiaan was in de finale te sterk voor Vasek Pospisil uit Canada. In de tiebreak van de derde en beslissende set sloeg Sinner op zijn eerste wedstrijdpunt direct toe.

Delen per e-mail

Niemand minder dan Novak Djokovic roemde de Italiaan recentelijk nog. De nummer 1 van de wereld bestempelde Sinner als de leider van de nieuwe generatie tennissers. ,,Hij heeft de potentie om uit te groeien tot een van de beste spelers ter wereld", zei Djokovic. ,,Sinner is absoluut de leider van de nieuwe generatie tennissers dat er na de huidige generatie met Alexander Zverev en Stefanos Tsitsipas aan zit te komen.”

Sinner, vorig jaar winnaar van de Next Gen Finals, plaatste zich voor de finale in Sofia door onder andere Alex De Minaur te verslaan. Reekshoofden Denis Shapovalov en Félix Auger-Aliassime werden al vroegtijdig uitgeschakeld, dus lag de weg open voor Sinner om zijn eerste ATP-toernooi te winnen. Na een goede eerste set (6-4 voor Sinner) leek de winst ook binnen handbereik, maar in de tweede set leverde hij twee keer een servicebeurt in en harkte de nummer 74 van de wereld Pospisil de set binnen. De wedstrijd leek te kantelen.

In de derde en beslissende set kreeg Pospisil direct twee mogelijkheden om Sinner te breken, maar de lange Canadees met ijzersterke service liet de kansen onbenut. Het bleken achteraf de enige breekkansen te zijn in de laatste set. Het draaide uiteindelijk op een tiebreak uit en daarin was Pospisil slordig en sloeg Sinner op zijn allereerste wedstrijdpunt toe. Met 6-4, 3-6 en 7-6 (3) stapte de nog maar 19-jarige Italiaan als winnaar van de baan.

Jongste winnaar

Sinner is de jongste winnaar van een ATP-toernooi sinds 2008, toen de Japanner Kei Nishikori het toernooi van Delray Beach op zijn naam wist te schrijven. Hij begon de week in Bulgarije als de nummer 44 van de wereld. Sinner had nog nooit de eindstrijd van een ATP-toernooi gehaald.

Het toernooi van Sofia was het laatste reguliere ATP-toernooi van het tennisseizoen. Komende week vindt het eindejaarstoernooi ATP Finals plaats in Londen. Het evenement is bedoeld voor de beste acht spelers van het seizoen.

Volledig scherm Jannik Sinner. © REUTERS

Volledig scherm Jannik Sinner en Vasek Pospisil. © REUTERS