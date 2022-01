Toptennisster Victoria Azarenka: ‘Een geen spuit, niet spelen-beleid is de beste oplossing’

Azarenka erkende dat het invoeren van een vaccinatieplicht wellicht een juridische uitdaging is, maar denkt dat het ,,nuttig voor iedereen” is als de WTA een ,,geen spuit, niet spelen-beleid” hanteert. ,,Voor mij is het helder. Ik geloof in de wetenschap. Ik geloof in vaccineren en heb dat ook laten doen”, zei de 32-jarige tennisster. ,,Naar mijn mening is het de enige oplossing. Voor iedereen in het tennis, omdat we ook veel reizen.”