Toptijden in Hengelo tijdens Ethiopian Trials

De Ethiopian Trials in Hengelo hebben woensdagavond voor toptijden gezorgd. Op de tien kilometer bij de mannen en vrouwen werden in het FBK Stadion nieuwe wereldbeste seizoenstijden gelopen.

Bij de mannen zorgde Hagos Gebrhiwet op de 10.000 meter voor de beste wereldprestatie van 2019. De Ethiopiër finishte in een tijd van 26 minuten en 48,95 seconden. Een internationale toptijd in Hengelo op een woensdagavond in juli. De inzet van de wedstrijd was een ticket voor het WK atletiek later dit jaar in Doha.

De limiet op de tien kilometer voor Doha was gezet op 27.40 minuten. Met zijn winnende tijd kwalificeerde Gebrhiwet zich in Hengelo ook voor de Olympische Spelen van Tokio, waar de limiet 27.28 minuten was.

De eerste drie Ethiopiërs op de tien kilometer plaatsten zich voor Doha. De andere twee lopers waren Selemon Barega (26.49,46) en Yomif Kejelcha (26.49,99).

Ook bij de vrouwen werd op de tien kilometer de snelste tijd van dit seizoen gelopen. Verantwoordelijk daarvoor was de Ethiopische Letensebet Gidey finishte in een tijd van 30.37,89. De limiet voor deelname aan het WK was gesteld op 31.50 minuten, voor de Olympische Spelen van Tokio was een limiet van 31.25 minuten. Ook de nummers twee en drie, respectievelijk Netsanet Gudet (30.40,85) en Senbere Tefei (30.45,14) bleven daar ruim onder. De in Hengelo gelopen tijd is de beste wereldseizoenprestatie van 2019.

De Ethiopian Trials werden eerder gehouden in 2015, 2016 en 2017. Toernooi-directeur Hans Kloosterman van de FBK Games hoopt dat de Ethiopische atletiekbond volgend jaar opnieuw in Hengelo is voor kwalificaties voor de Spelen van Tokio in 2020.