Toptijden Verstappen en Hamilton afgenomen, Pérez het snelst in slottraining

Max Verstappen had op het Circuit of the Americas gisteren nog niet kunnen laten zien wat hij in huis had, maar dat wilde niet zeggen dat hij in deze slottraining veel haast had. In de Texaanse middag liet hij ruim twintig minuten op zich wachten, alvorens hij op de zachtste band meteen de snelste tijd op de klokken zette. Het bleek echter nog wat harder te kunnen dan zijn 1.34,912, zo lieten Carlos Sainz en Sergio Pérez (1.34,701) in het tweede deel van de training zien. De Mexicaanse Red Bull-coureur maakte opnieuw een sterke indruk, nadat hij in VT2 ook al de snelste was geweest.