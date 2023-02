Topweek Tallon Griekspoor smaakt naar meer: ‘Als ik dit iedere week kan laten zien, wordt het een mooi jaar’

Tallon Griekspoor klaar voor halve finale in Ahoy: ‘Zaterdag­avond, dat zal toch wel een klein feestje worden?’

Tallon Griekspoor is vanavond de eerste Nederlander in de halve finale van de ABN Amro Open in Rotterdam sinds 2014. ,,Of ik geloof dat ik het toernooi kan winnen? Zeker.”