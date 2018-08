Toro Rosso lovend over samenwerking met Honda: 'Red Bull gaat vechten om titel'

McLaren gaf Honda de afgelopen jaren de schuld van de slechte prestaties, maar met de nieuwe leverancier Renault gaat het nog steeds niet van harte bij de Britse renstal. ,,Ik wist dat vorig jaar al", vertelt Tost aan Marca. ,,We wisten dat hun chassis niet het beste was. Ik dacht toen al: hoe kan je nou zo veel kritiek hebben op zo'n fantastische partner."



Toro Rosso is als dochterteam van Red Bull dit seizoen vooral belast met het testen van de Honda-motor. Vanuit het team van Max Verstappen heeft de renstal al te horen gekregen dat ze zoveel mogelijk nieuwe onderdelen moeten gebruiken, ook al kost dat gridstraffen. ,,En Honda heeft zich enorm verbeterd. In Canada kregen we een upgrade die ons drie tienden opleveren. Eenzelfde vooruitgang verwachten we tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in oktober. In 2019 zal er nog meer bijkomen en ik verwacht dan ook dat de Honda-motor enorm competitief zal zijn", zegt Tost. ,,De samenwerking is erg goed. Alle deadlines worden gehaald. We komen soms iets te kort, maar dat ligt aan ons chassis. We hadden aerodynamische updates die niet werkten."