Toro Rosso showt nieuwe auto vervroegd na gelekte foto

Bobsleeër uit Hengelo: ‘Het omgaan met G-krachten maakt de sport uniek’

21 februari ENSCHEDE – Het Olympische bobsleeën zit er bijna op in Zuid-Korea. Helaas was er deze spelen geen Nederlandse deelname. Tom den Ouden uit Hengelo deed nog even een gooi naar Pyeongchang, maar staakte die strijd snel. Hoe kijkt de 23-jarige Hengeloër naar de Spelen? En waar let hij in het speciaal op?