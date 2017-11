Torpedo Kutaisi krijgt in kampioensduel in 93ste minuut penalty tegen

Nabeschouwing: 'Twente heeft geen middenvelders, Heracles heeft Thomas Müller'

19:21 ENSCHEDE/ALMELO - Leon ten Voorde maakt zich zorgen. FC Twente heeft geen middenvelders meer en dat tegen Ajax. Ook de plek op de ranglijst is zorgwekkend. Bij Heracles hebben ze een middenvelder die onzichtbaar is, maar wel scoort. "Weinig balcontacten maar zo vaak op de juiste plek staan is een kwaliteit", stellen Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde vast