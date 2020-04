‘Totaal geen twijfel over Libéma Open 2021’

Door Rik Spekenbrink



Het jaarlijkse paardensportevenement in Den Bosch werd op 12 maart letterlijk een uur voor aanvang geannuleerd. Waar de kosten van dat besluit in de miljoenen loopt, spreekt Hunze bij het tennistoernooi over tonnen. ,,Ook serieus geld. Maar het tijdstip van annuleren is gunstig, meer dan twee maanden voor aanvang”, zegt hij over de Libéma Open, dat op 8 juni zou beginnen, maar vanmiddag werd afgelast. ,,In de opbouwfase maak je de meeste kosten. Denk aan tribunes, tenten en het intensieve onderhoud van de grasbanen. Dat valt nu weg, al moet je het gras nog steeds wel bijhouden natuurlijk. Maar Indoor Brabant was alles in gereedheid gebracht. Dat was echt een flinke klap. Dit, Rosmalen, zagen we aankomen. Het is de juiste beslissing.”