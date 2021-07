Toto Wolff over contractverlenging Hamilton: ‘Titelstrijd heeft zijn liefde voor racen alleen maar versterkt’

Grote teleurstel­ling voor Enschedese atlete Marit Dopheide

2 juli ENSCHEDE - Een grote teleurstelling voor de Enschedese atlete Marit Dopheide: zij is niet opgenomen in de Nederlandse olympische atletiekploeg voor Tokio. De Atletiekunie heeft vrijdag de namen van de 45 geselecteerde atleten (25 vrouwen, 20 mannen) bekendgemaakt. Maar de naam van de Enschedese staat er niet tussen. Ze hoopte op een plek in de ploeg voor de 4 x 400 meter.