Tottenham Hotspur hoopt op CL-kwartfinale in nieuw stadion

Als het aan manager Mauricio Pochettino ligt, speelt de Londense club de kwartfinale van de Champions League in de nieuwe arena die voorlopig nog Tottenham Hotspur Stadium heet. ,,Ik heb gisteren nog met de voorzitter gesproken, hij ziet het positief in”, zei Mauricio Pochettino nadat hij met zijn team ten koste van Borussia Dortmund de laatste acht had bereikt. De Spurs wonnen in Dortmund met 1-0 nadat ze thuis, althans op Wembley, al met 3-0 hadden gewonnen.

De verhuizing had al afgelopen zomer moeten plaatsvinden, maar telkens is er weer vertraging. Pochettino: ,,Het zou geweldig zijn in ons nieuwe stadion naar de Champions League-hymne te kunnen luisteren. Nu we in de kwartfinales zitten hoop ik dat het lukt. Ik geloof erin.’' De tegenstander van Tottenham Hotspur, mogelijk Ajax, wordt op 15 maart bekend.