'Tottenham is niet bang voor Juventus'

De Spurs knokten zich in de eerste wedstrijd in Turijn terug tot 2-2. ,,We spelen thuis en we zijn niet bang", zegt de Zuid-Koreaanse voetballer. ,,We moeten ons eigen spel spelen, vol vertrouwen zijn en aanvallen. We zijn hongerig. Het is een Champions League-wedstrijden tegen een lastige tegenstander. Ik hoop dat er een goede sfeer is en ik denk dat we een goede kans maken."