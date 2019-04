Tottenham krijgt net als Ajax meer rust voor halve finale Champions League

N'Kufo terug voor kampioens­feest FC Twente: ‘De fans verdienen dit’

9:50 ENSCHEDE - Negen jaar geleden nam Blaise N'Kufo (43) de kampioensschaal in de eredivisie in ontvangst in Breda. Nu viert hij het kampioensfeest van FC Twente in de eerste divisie op 7.778 kilometer van Enschede. Als fan.