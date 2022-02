Tour de France: wildcard voor ploeg Niki Terpstra en Peter Sagan

video Nederlan­ders klaar in enkelspel Rotterdam: Tallon Griekspoor maatje te klein voor Márton Fucsovics

Márton Fucsovics heeft de hoop op een Nederlandse toernooizege in Rotterdam in de kiem gesmoord. De Hongaar, vorig jaar verliezend finalist, gaf Tallon Griekspoor het nakijken: 6-4 7-6 (4). Na het verlies van Griekspoor zitten er geen Nederlanders meer in het enkelspelschema.

