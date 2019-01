Tour Down Under: Vijf zaken aan het begin van het nieuwe wielerjaar

Het nieuwe wielerseizoen begint vannacht aan de andere kant van de wereld met de Tour Down Under. Vijf zaken die u moet weten over de wedstrijd in Australië.

Sprintersbal

Volledig scherm Peter Sagan © Peter Mundy/Getty Images De leukste strijd in de zesdaagse Tour Down Under is wellicht die tussen de sprinters. Er is een extra heuvelrit ingetekend op dag drie, maar het merendeel van de etappes zal uitmonden in een massasprint. Dylan Groenewegen is er niet bij, zoals ook Fernando Gaviria, Marcel Kittel en Mark Cavendish Australië aan zich voorbij laten gaan. Maar met Peter Sagan, Elia Viviani en Caleb Ewan - die bij Lotto-Soudal de leegte moet vullen die André Greipel heeft achter gelaten - staan er voldoende snelle mannen aan de start. Ook jongelingen als Max Walscheid - Sunweb - en Phil Bauhaus - vorig jaar nog Sunweb, nu Bahrein - azen op ritwinst

Kopman Poels

Volledig scherm Wout Poels © ANP De kans dat hij bij Sky ooit nog het kopmanschap in een grote ronde krijgt toebedeeld lijkt klein. Chris Froome, Geraint Thomas en de jonge Colombiaan Egan Bernal zijn de eerste aangewezenen voor de Giro en Tour bij de Britse ploeg, die dit jaar op zoek moet naar een nieuwe geldschieter voor de toekomst. In Australië is Poels, wiens contract na 2019 afloopt, wel de kopman van zijn ploeg. Thuisrijder en Tour Down Under winnaar in 2017 Richie Porte bestempelde de Nederlander al tot een van zijn voornaamste concurrenten. Poels en zijn Sky-ploeggenoten Dylan van Baarle en Pavel Sivakov zijn al bijna drie weken in Australië om te trainen en te acclimatiseren.

Jetlag en hitte

Poels & co hebben gekozen om al vroeg naar Australië af te reizen en dat is niet zo gek. Om zo te kunnen wennen aan de hitte, de temperatuur ligt momenteel ruim boven de 30 graden. Het is een van de redenen dat de eerste twee etappes zijn ingekort. Maar ook de reis naar de andere kant van de wereld - en daarna ook weer terug naar Europa - hakt er in. Het heeft invloed op het bioritme en zo ook op de trainingsschema’s van de wielrenners. En dan te bedenken dat de belangrijkste wedstrijden pas in de maanden erna worden verreden.

Kortom: wie de Tour Down Under rijdt moet daar goed over nadenken en met een uitgekiend plan heen gaan, vertelde Tom Dumoulin die de wedstrijd vier jaar geleden reed. ,,Er zijn daar makkelijk punten te halen in een WorldTour-wedstrijd. Het is makkelijker daar vierde te worden dan in Parijs-Nice of de Tirreno-Adriatico. Maar met twee enorme jetlags is het een slechte voorbereiding op het seizoen,’’ zei Dumoulin toen. ,,Dat betekent twee weken dat je slecht of minder traint en zeker bij terugkomst ben je naar de kloten. Dus moet je naar die koers gaan om goed te rijden en punten te halen. Dat betekent dat je eind december al intensief gaat trainen, want als je daar 20ste wordt heb je er niks aan. Dan heb je geen uitslag én geen goede voorbereiding.’’

Richie Porte en Willunga Hill

De Tour Down Under wordt traditiegetrouw beslist op Willunga Hill. De ongeveer 375 meter hoge berg - gemiddeld stijgingspercentage 7,5 procent - is de speeltuin van Richie Porte. De kopman van voorheen BMC, die dit seizoen rijdt voor Trek waar ook Bauke Mollema onder contract staat, won er al vijf keer. In voorgaande jaren werd de berg op de voorlaatste dag aangedaan, dit jaar is de finish op Willunga Hill de finale op de slotdag.

Hayman’s laatste

Volledig scherm Mat Hayman © Peter Mundy/Getty Images De Tour Down Under is in de eerste plaats een Australisch wielerfeestje. Van de 133 renners die er starten komen er 31 uit Australië, plus nog twee Nieuw-Zeelanders. Daarnaast rijden er dit jaar tien Nederlanders, naast Poels en Van Baarle bijvoorbeeld ook Robert Gesink en Tom Jelte Sagter die de wedstrijd in 2013 won. Tussen alle Australiërs op de startlijst staat ook de winnaar van Parijs - Roubaix van 2015.



Mathew Hayman won de prachtige en knotsgekke editie van de Hel van het Noorden door in een vroege kopgroep mee te zitten. Hij was na Stuart O’Gready in 2007 de tweede Australische winnaar van Parijs-Roubaix. Hayman begon zijn carrière bij Rabobank, reed tien jaar lang voor de ploeg en spreekt nog altijd prima Nederlands. Zij oudere broer Michael woont nog altijd in het Brabantse Hoogerheide en runt daar een fietsenwinkel.