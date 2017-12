Tour start in 2019 met vlakke etappe en ploegentijdrit

Tourorganisator ASO wees in mei van dit jaar de start van de Franse etappekoers in 2019 toe aan de Belgische hoofdstad. Het moet een eerbetoon worden aan vijfvoudig winnaar Eddy Merckx, die dan vijftig jaar geleden zijn eerste eindzege boekte (in 1969). Merckx leeft momenteel echter op gespannen voet met de ASO. 'De Kannibaal' heeft zich daarom teruggetrokken uit de organisatie van de Ronde van Oman, die ook onder de ASO valt.



De Tour start komend jaar op 7 juli vanaf de beruchte Passage du Gois in de Franse streek Vendée. Twee dagen later volgt een ploegentijdrit over 35 kilometer.