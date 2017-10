Tour 2018 wordt zwaar, hectisch en zit vol vernieuwingen

Ach en wee, wat was het saai. Er gebeurde soms etappes lang minder dan niets. Het was afgelopen juli net alsof je keek naar groeiend kunstgras. Bij de ASO – de organisator van de Tour – riepen ze om het hardst dat het helemáál niet saai was, maar met terugwerkende kracht weten we dat ze zelf ook in de auto zaten te gapen.



Want de komende Tour is – op papier – compleet anders.