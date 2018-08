Tour-winnaar Thomas overweegt Giro te rijden

DEGRADATIESHOW FC TWENTE FC Twente krijgt de zegen van Heilige Maagd Maria

14:19 ENSCHEDE – Voor FC Twente lijkt het komende seizoen, dat vrijdagavond met de thuiswedstrijd tegen Sparta begint, niet meer mis te kunnen gaan. De club kreeg in de Grote FC Twente Degradatieshow de zegen van de Heilige Maagd Maria, die deze week in de hoedanigheid van Jan Riesewijk aan het publiek in het Wilminktheater verscheen.